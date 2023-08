Du Tour de France au monde du trail : Christian Meier remporte la TDS, "petite sœur" de l’UTMB

Christian Meier… Ce nom vous dit peut-être quelque chose. Pas étonnant, le sportif canadien a été cycliste professionnel au milieu des années 2010 participant à plusieurs Grands Tours. Mais depuis quelques années, Christian Meier a rangé le vélo. Il a depuis décidé de chausser les baskets pour arpenter les sentiers et de passer au trail. Une discipline où il commence à se faire une réputation.

En juin dernier, il a participé au Trail 100 Andorra by UTMB sur le 50 kilomètres. Il a pris le dossard d’un ami qui devait déclarer forfait, et a remporté la course. De quoi lui donner des idées visiblement, puisqu’il vient de s’imposer sur la TDS (pour Traces des Ducs de Savoie), considérée dans le milieu comme "la petite sœur" du mythique UTMB (Ultra Trail du Mont Blanc). Il a parcouru environ 500 kilomètres (entre Courmayeur et Chamonix) particulièrement techniques et avec plus de 9 000 mètres de dénivelé positif en 19'36''35. À 38 ans, Christian Meier s'est découvert une deuxième jeunesse.