Du tennis au Rugby, l’Orchestre Divertimento entend rythmer les compétitions sportives parisiennes

Les parallèles entre l’univers de la musique classique et celui du sport sont nombreux, en atteste cette parodie d’un humoriste canadien qui commente un concert classique à la manière d’un match de foot. Terminologies, endurance des musiciens et des chefs d’orchestre, de nombreux liens peuvent être faits entre les deux disciplines.

Et comme Paris sera l’hôte de nombreux événements sportifs internationaux, Roland-Garros (comme chaque année), mais également la coupe du monde de Rugby en automne prochain et les Jeux Olympiques en juillet 2024, la Philharmonie de Paris a décidé de se mettre "au rythme du sport". Et parmi les événements musicaux du programme, on retrouve l’orchestre Divertimento et sa cheffe Zahia Ziouani qui proposeront un spectacle musical qui, inspiré par les grandes nations de rugby, entraînera amateurs et professionnels à croiser l’émotion du sport, du chant, de la danse et des mots.