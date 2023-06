Du suspense pour les places européennes, des relégations à éviter et des verdicts déjà tombés : petit tour d’horizon dans les grands championnats

La saison 2022-2023 arrive gentiment à son terme. Si elle est déjà terminée dans quelques pays, tous les verdicts ne sont pas encore tombés dans les quatre coins de l’Europe. Petit tour d’horizon de la situation dans les cinq grands championnats, alors que le titre va se décider en Belgique ce dimanche.

En Liga, il reste encore un match à jouer. Si le Barça a déjà assuré le titre, il y a encore de l’enjeu dans le pays ibérique.

Le club catalan, les deux Madrilènes et la surprenante Real Sociedad verront la Ligue des Champions, tandis que Villarreal et le Betis Séville ont obtenu un ticket pour l’Europa League. En revanche, il reste encore une place à prendre pour les barrages de Conference League. Osasuna est actuellement en possession de ce ticket mais est à égalité de points avec l’Athletic Bilbao et compte un point d’avance sur Gérone, le Rayo Vallecano et le FC Séville. Avec trois points de retard, la tâche s’annonce quasi impossible pour Majorque.

Et la relégation ? Si Elche et l’Espanyol sont déjà condamnés, il reste encore une place pour la D2 que tout le monde devra éviter. Actuellement relégable, Valladolid compte un petit point de moins que le Celta Vigo et l’Almeria de Largie Ramazani, et deux de moins que Valence, Getafe et Cadix.