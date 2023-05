Du suspense et de l'humour avec "Crime à Aigues Mortes" ce mardi sur La Une

Le téléfilm en quelques lignes : Ludovic Pessac, jeune avocat d'une trentaine d'années, est assassiné dans son cabinet. La vice-procureure Elisabeth Richard, Florence Pernel, et le commandant de gendarmerie Paul Jansac, Vincent Winterhalter, sont chargés de l'affaire. Les soupçons se dirigent tout d'abord vers un paludier contre lequel Pessac a plaidé pour le compte d'une banque. L'homme a perdu, s'est retrouvé ruiné et a menacé l'avocat. Mais la suspicion ne fait pas long feu.



Un second crime est perpétré sur la personne de Nicolas Monfort, agent immobilier, tandis qu'il était censé faire visiter une villa camarguaise. On le retrouve gisant dans la piscine. C'est l'émoi à Aigues-Mortes. Des journalistes commencent à débarquer. Elisabeth et Jansac ne croient pas à une coïncidence. Ils font des recherches sur les victimes et s'aperçoivent qu'ils étaient amis de longue date, inséparables d'un troisième larron, Gilles Demaison, organisateur d'excursions en Camargue...

A suivre sur La Une ce mardi 16 mai à 22h35 et disponible sur Auvio pendant 7 jours.