Du sucre dans nos océans : pourquoi cette découverte inquiète les scientifiques ?

On savait que l'eau de mer était salée, mais pas qu'il y avait aussi du sucre en quantité si importante. N’importe quelle vitrine de confiserie ferait pâle figure à côté de nos sols marins, et il y a de quoi s'inquiéter. C’est ce qu'ont découvert les scientifiques de l’institut Max Planck lors d'une étude publiée le 2 mai 2022 dans la revue Nature, Ecology & Evolution et épinglée par le journaliste Marcus Dupont-Besnard de Numerama. Comment un tel phénomène est-il possible ? Nos tortues de mer finiront-elles diabétiques ?

Les responsables de cette production de sucre, ce sont les herbes marines. On les retrouve dans de nombreuses zones côtières aux quatre coins du monde. "Les herbes marines sont l’un des puits à dioxyde de carbone (CO₂) les plus efficaces de la planète : un kilomètre carré de prairie marine stocke presque deux fois plus de carbone que les forêts terrestres, et ce 35 fois plus rapidement", signale un communiqué de l’institut Max Planck de Brême, en Allemagne, spécialisé dans la microbiologie marine. C’est la raison pour laquelle on parle de carbone bleu pour désigner ce CO₂ stocké par les écosystèmes marins.