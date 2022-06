Допомога приймаючим сім’ям | Du soutien pour les hébergeurs bruxellois

Une aide destinée aux familles d’accueil

Ce samedi 25 juin, une session de soutien psychologique est organisée pour les personnes qui hébergent des exilés Ukrainiens et qui ont besoin de soutien. Les familles d’accueil pourront y aborder différents points, comme par exemple " Comment prendre soin des exilés et de moi-même ? " ou " Comment faire face aux émotions ? " mais aussi d’échanger les expériences de l’un et l’autre tout simplement. Un expert en psychologie fera une présentation pour exposer les problèmes rencontrés par les populations migratrices.

L’entrée est gratuite pour les personnes habitant la Région de Bruxelles-Capitale qui hébergent des Ukrainiens-iennes.

C’est au 42 boulevard Pachéco à Bruxelles-centre de 10h à 12h30. N’hésitez pas à leur passer le message !