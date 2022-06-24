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Ukraine - Україна

Допомога приймаючим сім’ям | Du soutien pour les hébergeurs bruxellois

Допомога приймаючим сім’ям | Du soutien pour les hébergeurs bruxellois
il y a 2 heures1 min
Par Charlotte Legrand

Цієї суботи, 25 червня; організовано сеанс психологічної підтримки для людей, які приймають українців і потребують підтримки. Приймаючі сім'ї зможуть розглянути різні питання, наприклад "Як я подбаю про Українців і про себе?" або "Як впоратися з емоціями?" " а й просто обмінюватися досвідом один з одним . Фахівець з психології проведе презентацію, щоб розкрити проблеми, з якими стикаються мігруючі групи населення.

Для людей, проживаючи у Брюссельському столичному регіоні, які приймають українців, вхід безкоштовний.

Це на бульварі Пачеко, 42 в центрі Брюсселя з 10:00 до 12:30. Не соромтеся надіслати їм повідомлення!

Une aide destinée aux familles d’accueil

Ce samedi 25 juin, une session de soutien psychologique est organisée pour les personnes qui hébergent des exilés Ukrainiens et qui ont besoin de soutien. Les familles d’accueil pourront y aborder différents points, comme par exemple " Comment prendre soin des exilés et de moi-même ? " ou  " Comment faire face aux émotions ? " mais aussi d’échanger les expériences de l’un et l’autre tout simplement. Un expert en psychologie fera une présentation pour exposer les problèmes rencontrés par les populations migratrices.

L’entrée est gratuite pour les personnes habitant la Région de Bruxelles-Capitale qui hébergent des Ukrainiens-iennes.

C’est au 42 boulevard Pachéco à Bruxelles-centre de 10h à 12h30. N’hésitez pas à leur passer le message !

 

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