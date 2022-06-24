Допомога приймаючим сім’ям | Du soutien pour les hébergeurs bruxellois

Цієї суботи, 25 червня; організовано сеанс психологічної підтримки для людей, які приймають українців і потребують підтримки. Приймаючі сім'ї зможуть розглянути різні питання, наприклад "Як я подбаю про Українців і про себе?" або "Як впоратися з емоціями?" " а й просто обмінюватися досвідом один з одним . Фахівець з психології проведе презентацію, щоб розкрити проблеми, з якими стикаються мігруючі групи населення.

Для людей, проживаючи у Брюссельському столичному регіоні, які приймають українців, вхід безкоштовний.

Це на бульварі Пачеко, 42 в центрі Брюсселя з 10:00 до 12:30. Не соромтеся надіслати їм повідомлення!