Du soleil pour tout le week-end

Après cette fin de semaine lumineuse, le week-end s’annonce tout aussi agréable.

Demain samedi, les régions proches des frontières allemandes et luxembourgeoises pourraient se réveiller dans la grisaille mais elle se dissipera très rapidement. Le soleil s’imposera partout, quelques voiles nuageux glisseront ici et là mais l’impression sera belle.

Côté températures, il fera frais à l’aube avec des minima qui descendront entre 3 et 7 °C mais en journée, le soleil réchauffera l’atmosphère et les maxima atteindront des valeurs bien supérieures aux normales de saison. On attend 13 °C à Arlon, 14 à St-Hubert, 15 à Ostende et Spa, 16 à Charleroi et Bruxelles et 17 °C à Namur et Liège.