Du soleil pour la chasse aux œufs

Ce vendredi déjà, le soleil s’est imposé après la dissipation de la grisaille matinale présente par endroits. Le temps restera ensoleillé cet après-midi avec quelques cumuls de beau temps inoffensifs et quelques voiles de cirrus. Les maxima seront compris entre 14 et 19 °C. Cette nuit, le temps sera calme, sec avec un ciel parfois voilé. La nuit sera fraîche sur l’est avec des minima de 1 à 3 °C ailleurs, on attend de 5 à 7 °C.