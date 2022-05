Du soleil pour ce week-end et quelques orages

Dans la nuit de samedi à dimanche, le risque d’orages sera donc déjà présent. Et dimanche matin, quelques averses résiduelles pourraient éclater sur l’extrême ouest du pays en matinée. Ailleurs, les conditions seront estivales avec un temps ensoleillé et chaud puisque les maxima attendus varieront de 24 à 28 °C.

Des averses orageuses remonteront de la France dans la nuit de dimanche à lundi laissant par endroits de 10 à 20 mm de précipitations. Lundi, après une accalmie matinale, le temps sera lourd et de nouveaux orages éclateront l’après-midi. Les maxima seront compris entre 20 et 25 °C. Retour au calme en soirée et pour la journée de mardi, le temps s’annonce sec et ensoleillé avec des max variant de 21 à 25 °C.