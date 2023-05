Du soleil et des astuces ce samedi dans Une Brique dans le Ventre

Ce samedi dans Une Brique dans le Ventre, découverte d'une belle rénovation à la Louvière. Dans notre portrait, on parlera des modules design Woodcab. Ensuite, on vous donne des informations sur les prêts pour rénover ou construire votre bien et en améliorant sa PEB. En fin d'émission on retrouve Amandine et Robert qui fabriquent un rangement pratique pour les poubelles. Découverte !