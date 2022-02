Du soleil et de la fraîcheur ce samedi

Ce week-end sera sec et ensoleillé.

Le soleil sera généreux à la fois samedi et dimanche. Comme prévu, les températures sont froides ce matin avec des gelées étendues : entre 0 et - 6°. Il peut y avoir du givre localement sur les chaussées.

L’après-midi sera toute aussi belle et ensoleillée. Les températures seront assez fraîches mais de saison, c’est-à-dire agréable sans excès : entre 3 et 8°. Vent de sud à 30-40 km/h.

Le ciel restera assez dégagé la nuit prochaine. Le temps restera sec et on attend des gelées nocturnes, un peu moins fraîches que cette nuit, avec de 0 et - 4°.

Retour d’un temps généreusement ensoleillé dimanche avec un ciel plus laiteux par moment. Maxima en légère hausse avec de 6 à 11°. Le vent se renforcera avec des rafales de 40-50 km/h.

En fin de journée, une zone de pluie arrivera par l’Ouest. Elle sera d’abord modérément active sur le nord durant la nuit et plus faiblement active sur le sud lundi matin. La nuit de dimanche à lundi sera venteuse et pluvieuse. La masse d’air va se radoucir aussi, il ne va plus geler.

Lundi 14 février, la journée débutera sous les nuages et quelques averses puis nous passerons à un ciel de traîne avec de belles éclaircies mais peut-être aussi quelques averses par moment.