Du soleil et de la douceur pour la météo de ce vendredi

Les nuages seront plus nombreux cet après-midi, mais l’impression restera lumineuse. Le ciel se dégagera de nouveau vers le milieu d’après-midi. Le vent d’ouest sera modéré et les températures maximales ne bougeront pas vraiment par rapport à hier : 18°C attendus en Ardenne, 20°C dans l’extrême sud et dans le Hainaut, 21°C à Namur, Liège et Bruxelles, 17°C pour la côte et jusqu’à 22°C en Campine.