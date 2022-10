Du soleil et de la douceur au menu météo de ce dimanche

Retour d’un temps sec et plus ensoleillé pour mardi. Les nuages seront un peu plus nombreux l’après-midi, surtout dans le nord du pays. Les maxima baisseront un peu et iront de 12 à 16°C.

La journée de mercredi sera similaire avec de belles éclaircies et quelques passages nuageux, plus denses près du littoral. Les températures se maintiendront entre 13 et 16°C l’après-midi.