Lundi, ce sera le retour d’un temps plus stable. Quelques averses ne seront pas exclues par endroits, notamment en Flandre. Les passages nuageux alterneront avec des périodes plus ensoleillées. Les maxima seront plutôt stationnaires et iront de 17 à 22°C.

Les conditions seront plus humides mardi et on attend le retour d’averses éparses, entrecoupées d’éclaircies. Les maxima s’établiront entre 17 et 22°C.