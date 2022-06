Du soleil et de la chaleur au menu météo de ce mercredi

Vendredi, des averses orageuses risqueront d’éclater un peu partout et ce, toute la journée. Elles pourraient localement être vigoureuses, avec des cumuls de pluie de 15 à 20 litres d’eau par m² en quelques heures. Les températures baisseront un peu et seront comprises entre 21 et 26°C l’après-midi.

La première tendance pour le week-end : le ciel devrait rester très nuageux avec quelques averses sur la moitié sud pour samedi et le passage d‘une zone de pluie pour dimanche. Les températures seront en baisse et ne dépasseront plus 20°C dimanche.