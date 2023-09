Du soleil ce week-end

Le week-end commence bien avec un temps ensoleillé malgré quelques nuages d’altitude, les températures affichent au réveil 11 à 18 degrés selon les régions. En fin de matinée elles atteindront 20 degrés à Spa, 19 à Virton, 21 dans le Hainaut et 19 à 20 degrés en allant vers le littoral.

Cet après-midi, les voiles d’altitudes sont davantage présents avec un ciel laiteux notamment au Sud du sillon Sambre et Meuse. Au littoral le soleil résiste. En fin de journée quelques ondées sont possibles dans le Hainaut et Namur. IL fera chaud pour un mois de septembre avec 23 degrés à Virton, 24 degrés sur Liège, 25 à 26 dans le centre et 24 à la côte.

Ce soir et cette nuit le ciel deviendra menaçant avec des averses parfois orageuses en provenance du sud. Les températures seront comprises entre 14 et 16 degrés.

Demain matin de nombreux nuages bas accompagneront notre réveil et notre matinée. Le soleil sera davantage présent dans le sud du pays. En milieu de matinée le thermomètre affichera 18 degrés à Saint-Hubert, 20 à Spa, 19 à Namur et 20 degrés du centre au littoral.

L’après-midi sera belle avec du soleil et des températures situées entre 23 à 26 degrés. Il faudra profiter de cette très belle journée propice aux balades avant une situation orageuse prévue durant la nuit.