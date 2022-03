Du saut à la perche au saut dans l’eau, le saut de carpe de Thibaut Duval devenu… directeur de piscine!

Fier d'être olympien!

Vous avez participé une fois aux Jeux Olympiques, à Sydney, en 2000. Vous avez été éliminé lors des qualifications avec un saut à 5 mètres 55. Que retenez-vous de cette aventure ? Surtout de la déception ? Auriez-vous pu faire mieux ?

" J’avais 21 ans et ces J.O. devaient me servir d’apprentissage. Je n’ai commencé l’athlétisme qu’en 1995 et… à peine cinq ans plus tard j’étais aux Jeux Olympiques ! Ce devait être une découverte, une étape, un passage vers d’autres Olympiades. Malheureusement, j’ai été poursuivi par les blessures. Les Jeux de Sydney ont donc été mes uniques Jeux. J’ai fini treizième des qualifs. Il fallait faire 5 mètres 65 pour aller en finale. J’ai donc échoué à une barre. J’étais le plus jeune de tous les engagés dans le concours de saut à la perche. Je n’ai aucun regret sur 2000. Mais j’ai de grands regrets de ne pas avoir pu participer en 2004. "

La rupture du tendon d’Achille était une blessure typique de l’époque ! Notre modèle, c’était Sergueï Bubka. Ce qu’il faisait, on devait le faire. Être le plus fort, le plus rapide et prendre les plus grandes perches possibles. Du coup, nous nous sommes tous entraînés plus dur encore. En salle de musculation, on chargeait beaucoup, etc.

À cause d’une rupture du tendon d’Achille, c’est ça ?

" Oui, une rupture longitudinale partielle du tendon. "

Une blessure typique des perchistes ?

" Je dirais plutôt une blessure typique de l’époque ! Notre modèle, c’était Sergueï Bubka. Ce qu’il faisait, on devait le faire. Être le plus fort, le plus rapide et prendre les plus grandes perches possibles pour s’envoyer le plus haut possible. Du coup, nous nous sommes tous entraînés plus dur encore, en nous octroyant moins de temps de repos, en écoutant moins notre corps. En salle de musculation, on chargeait beaucoup, etc. Et puis, Renaud Lavillenie est arrivé avec une autre façon de sauter, beaucoup plus technique, plus adaptée à ses propres qualités basées sur un gros mental. Chez les espoirs, alors qu’il ne sautait que 5 mètres 20, il disait déjà vouloir être le meilleur, ce qui a d’ailleurs donné cette impression qu’il avait la grosse tête. Il ne s’est mis aucune barrière et il a battu le record du monde. Là, tous les sauteurs ont constaté qu’on pouvait faire autrement. Lavillenie court moins vite que Bubka, il est beaucoup plus petit (NDLR : 1 mètre 77 pour Lavillenie, 1 mètre 83 pour Bubka), il est moins fort physiquement… mais il a transformé le saut à la perche, il a vraiment laissé son empreinte ! Et il a ouvert la voie à Armand Duplantis, qui l’avait pris en modèle. "

Sergueï Bubka a fait beaucoup de bien au saut à la perche et, en même temps, quand un athlète archi-domine son sport, ce n’est jamais vraiment bon…

" Avec comme conséquence qu’on se dit qu’il n’y a qu’une seule façon de faire. Un piège dans lequel n’est donc pas tombé Renaud Lavillenie. Avec ses qualités, moindres sur papier, il a prouvé qu’il pouvait sauter plus haut que Bubka. "

Si je vous demande de choisir entre Bubka (qui vous a inspiré), Lavillenie (qui a changé la manière de sauter) et Duplantis (qui est la nouvelle star), qui gardez-vous ?

" C’est un choix très difficile car ils ont tous les trois apporté énormément au saut à la perche. Bubka a montré la constance dans les Championnats du monde avec cinq titres. C’est incroyable, d’autant plus qu’au début des années 80, les Mondiaux n’étaient organisés que tous les quatre ans ! Il a certes été moins heureux aux Jeux Olympiques avec une seule médaille d’or, à Séoul en 1988. En 1984, il a été " victime " du boycott. Et en 1992, il s’est blessé, malheureusement pour lui. Mais il reste l’ogre de la discipline. En chiffres, il n’y a pas mieux pour l’instant. Lavillenie, lui, a vraiment exploité au mieux la perche sur base de ses qualités. C’est lui qui a le meilleur rapport poids-performances. Et puis, à mi-chemin entre Bubka et Lavillenie, il y a Duplantis, beaucoup plus rapide que le Français mais dont il se rapproche techniquement, avec des qualités physiques proches de celles de l’Ukrainien, même s’il est un petit peu moins grand (NDLR : 1 mètre 81). ‘Mondo’ Duplantis est un phénomène, il est extraordinaire ! "

Pour moi, on peut imaginer voir Armand Duplantis sauter un jour 6 mètres 25 !

Duplantis au-delà des 6 mètres 25?

The sky is the limit… Jusqu’où peut sauter Duplantis ? On ne pourra pas allonger les perches à l’infini !

" Non, c’est certain. À un moment donné, on sera physiquement bloqué. Lavillenie et Duplantis utilisent tous les deux des perches de 5 mètres 20 qu’ils tiennent quasi au bout. On a connu une époque où l’on faisait la course aux plus grandes perches. Viktor Chistyakov a utilisé des perches de 5 mètres 30 mais c’était un géant de 2 mètres 02. Finalement, il n’a jamais vraiment réussi à exploiter le bénéfice de la prise de levier par rapport au geste technique (NDLR : le record de Chistyakov est de 5 mètres 90). Il faut vraiment trouver le bon timing. Avec sa vitesse, Duplantis peut espérer prendre des perches un peu plus grandes à l’avenir mais sans certitude de pouvoir alors reproduire le bon geste technique. Pour moi, on peut imaginer le voir sauter un jour 6 mètres 25. Facilement, je pense. Mais, en sport en général, dans la perche en particulier, une année n’est pas l’autre. Un petit grain de sable peut rapidement enrayer la machine. En 2014, Lavillenie a sauté 6 mètres 16 avant une longue traversée du désert, malgré quelques médailles dans les championnats dont une médaille d’argent aux J.O. de Rio. "

Vous avez longtemps été détenteur du record national avec une barre à 5 mètres 70. Le record actuel est détenu par Ben Broeders avec un saut à 5 mètres 80. Avez-vous modestement ouvert la voie à la perche en Belgique ?

" Vu la rapidité de mon passage au plus haut niveau, je n’ai pas pu vraiment laisser une empreinte ‘Thibaut Duval’. Je n’ai commencé l’athlétisme qu’à l’âge de 16 ans, en 1995. Après avoir testé les épreuves combinées, je n’ai choisi la perche qu’en 1998 lors des Mondiaux juniors. Et j’ai arrêté en 2005… "

Je crois que vous bossez encore pour la L.B.F.A., la Ligue Belge Francophone d’Athlétisme, non ?

" Oui, j’y suis responsable de la formation des entraîneurs. L’A.D.E.P.S. propose des brevets pour moniteurs sportifs, initiateurs, éducateurs et entraîneurs, dans différentes disciplines. Et c’est la L.B.F.A. qui donne les formations liées aux courses spécifiques. "

En résumé, vous formez celles et ceux qui vont… former la base ?

" Voilà, c’est ça ! On forme les personnes qui vont entraîner les gamins en athlétisme. Il y a deux-trois ans par exemple, Raymond Castiaux, l’entraîneur de notre championne d’Europe du 1500 mètres Élise Vanderelst, a refait son parcours de formation. "

Même si nous réalisons cette interview dans votre bureau de directeur de la piscine de Mouscron, je sens que ça vous fait du bien de parler d’athlétisme !

" Évidemment ! Et ça fait surtout du bien d’en parler de manière positive. On a quand même souvent entendu des commentaires négatifs sur notre fédération, sur le fait qu’elle ne suivait pas correctement ses athlètes, etc. "

Vous avez désormais un job plus sédentaire. Ne risquez-vous pas de prendre quelques kilos ?

" Non, non… j’ai repris la course à pied et puis j’enfile souvent mon maillot de bain pour nager ! J’ai toujours aimé nager d’ailleurs. Pour la petite histoire, quand j’ai stoppé à 15 ans la gymnastique, mon premier sport, je voulais absolument faire autre chose. Je ne pouvais pas passer de vingt heures de sport par semaine à… plus rien du tout. J’ai donc tenté la natation. J’ai suivi quelques entraînements. Et un jour, en sortant de la piscine, j’ai croisé sur la piste d’athlétisme juste en face mon ancien coach de gym qui était aussi coach de saut à la perche. Et c’est comme ça que tout a commencé ! "

Comment un Nivellois qui vient vivre à Mouscron s’intègre-t-il chez les Ch’tis ?

" Mouscron est une ville très accueillante, les Mouscronnois ont un grand coeur. Je me suis donc très vite habitué. J’y habite depuis 2005. Ma femme, une vraie Hurlue, me dit souvent que je suis plus mouscronnois qu’elle ! J’adore la convivialité. "