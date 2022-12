Du sapin livré à vélo aux sapins replantés… Quelques liens utiles pour un achat plus responsable et raisonné

La ferme de Nos Pilifs propose différents types de sapins à la vente. Tous sont de 1re catégorie et petit plus non négligeable, ils proviennent tous des Ardennes belges, tout particulièrement de deux petits producteurs qui sont signataires de la charte " Véritable et écoresponsable". Depuis cette année, tous les sapins Nordman coupés seront également issus d’une agriculture labellisée bio. La ferme propose un système de fixation "easyfix" afin de pouvoir réutiliser le support au fur et à mesure des années. En ce qui concerne la livraison, la ferme propose également une livraison à vélo grâce à leur partenariat avec Molenbike sous 2 conditions : habiter dans un rayon de 30 minutes (à vélo) du dépôt de Molenbike et une commande de maximum deux sapins.

Fourchette de prix : Épiceas à partir de 15€; Nordmann à partir de 19€; Fraseri à partir de 28€

Livraison : Prix forfaitaire de 40€ pour toute livraison, 60€ pour un sapin supérieur à 300 cm ou une livraison de plus de 5 sapins.