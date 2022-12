Du sang et des paillettes : "Kitsch Catch" ranime l’âge d’or du catch franco-belge

Galerie de portraits d’un monde disparu

Ces photos de promotion réalisées en studio nous rappellent l’origine foraine du spectacle de lutte avec des personnages inquiétants aux sobriquets et accoutrements insolites, exhibant leurs muscles et leur agressivité pour inciter le public à payer sa place. Et de toute évidence, la tradition était toujours bien vivace. Kitsch Catch nous dévoile les jolis minois des rois du ring : Le bourreau De Béthune, Igor Bolchoïk le boucher de Budapest, Travesti man la folie du XXe siècle, l’Ange Blanc avec cape et cagoule, Pepita Ortega la tigresse espagnole (il y avait aussi quelques catcheuses), M’Boaba l’homme au boa congolais de la tribu des Simbas, Les fabuleux catcheurs lilliputiens, Prince Zefy la coqueluche africaine… Et premier sur le podium : L’ours de l’Oural et sa coupe afro !