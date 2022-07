Du sable comme alternative aux batteries en lithium.

L'entreprise finlandaise Polar Night Energy située à Kankaanpää, dans l'ouest du pays, vient de mettre au point une batterie dont l'ingrédient-clé réside est le sable. Cette batterie d'un nouveau genre est en fait une grande cuve en acier installée dans une centrale électrique et remplie de sable de construction. Elle permettrait d'économiser potentiellement 169,8 mégatonnes de CO2 par an à l'horizon 2030 (entre 56,6 mégatonnes CO2e et 283,1 mégatonnes de CO2 par an) selon Mission Innovation, une initiative mondiale sur les énergies propres.

À proprement parler, cette batterie ne sera pas capable de produire de l'électricité puisqu'elle servira uniquement à stocker le surplus de chaleur emmagasinée pendant l'été produite par les énergies solaires et éoliennes.

Elle pourra en revanche chauffer les bâtiments dès l'hiver prochain.

Le sable stocke la chaleur à environ 500 °C, ce qui permet de chauffer les maisons en hiver, lorsque l'énergie est plus chère.