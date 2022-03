Du rire aux larmes, Thierry le Luron, une carrière brisée…

L’année suivante, Coluche et Le Luron disparaissaient, le premier, le 19 juin, dans un accident de la route, le second, des suites de maladie, le 13 novembre. Plus de trente ans après leur départ, ces deux saltimbanques du rire et de la dérision demeurent pourtant encore bien présents dans les mémoires. Pour ce 70e anniversaire qu’il n’aura jamais, souvenons-nous de Thierry Le Luron, un grand artiste qui avait construit sa carrière sur ses véritables nom et prénom.

Né le 2 avril 1952 à Paris, Thierry, Jean, Gilles Le Luron rencontrera le succès pendant près de deux décennies en faisant rire les salles et les plateaux de télévision avec ses dizaines d’extraordinaires imitations, pleine de finesses et de subtilités. Parmi ses cibles, des personnalités politiques tels Valéry Giscard d’Estaing, François Mitterrand, Georges Marchais, Jacques Chirac… et même le pape Paul VI !