Du rire aux larmes en quelques secondes : le Mexique, si proche, mais tellement loin…

Plus offensifs qu’à l’accoutumée, sans doute conscients qu’il s’agit de leur ultime chance de briller, les Mexicains saisissent le taureau saoudien par les cornes. Ce but, il doit tomber, et vite. Et en plus il faut espérer que l’Argentine fasse le job contre la Pologne. Le double défi est de taille, il va falloir un mini-concours de circonstances mais les Mexicains y croient.

Malgré une nette domination dans le jeu, ils doivent cependant attendre la 47e pour vibrer une 1e fois. Martin surgit de nulle part, fait le ménage et met El Tri aux commandes. Dans la foulée, Chavez catapulte un coup-franc sensationnel des 30 mètres dans la lucarne saoudienne.

Double explosion de joie dans le camp mexicain. Surtout qu’à quelques dizaines de kilomètres de là (et malgré un pénalty loupé), l’Argentine fait le taff et mène confortablement 0-2. L’heure est donc aux calculs d’apothicaires. Et à partir de là, certains s’arrachent les cheveux tant la qualification va se jouer à peu de choses.

L’heure de jeu est largement dépassée. Sereine, sans forcément convaincre, l’Argentine vogue vers sa 1e place. Derrière, c’est serré, très serré. Mexique et Pologne sont virtuellement aux coudes à coudes. Ils sont même à égalité strictement parfaite au classement : 4 points sur 9, une différence de buts de 0 et une confrontation directe sans vainqueur. Le règlement est limpide, quand c’est le cas, les deux nations seront différenciées… au classement du fair-play, donc en fonction de leurs cartons jaunes.

A ce petit jeu, les Mexicains sont derrière (7 cartons à 5 pour eux). Ils le savent, sans doute alertés par leur staff. Ils doivent donc absolument planter une 3e rose pour passer devant. Ils poussent, insistent, se ruent vers le but saoudien. Mais le goal ne tombe pas, malgré un baroud d’honneur monstrueux.

Pis encore, sur une contre-attaque éclair, l’Arabie Saoudite profite de la désorganisation mexicaine pour crucifier Memo Ochoa. Le but de trop. Le but du K.O. Le but qui enterre les derniers espoirs mexicains. Fantomatiques puis héroïques, ils sont coupés dans leur envol. Les sourires laissent place aux larmes. Pour la 1e fois, depuis 1990, les Mexicains calent donc dès la phase de poules. Si proche, mais tellement loin…