Du rififi derrière le succès de "Pinocchio" et l'âge d'or du cinéma mexicain

Le cinéma mexicain connaît-il un deuxième âge d'or, après les 30 glorieuses 1940-1960? L'ambiance n'est pas à cet optimisme béat du côté de Churubusco, les studios où brillèrent Dolores del Rio, Maria Felix, Pedro Almendriz et tant d'autres.

"La destruction systématique du cinéma mexicain et de ses institutions - dont la construction a pris des décennies - a été brutale", a même lancé Guillermo del Toro en novembre sur Twitter.

En pleine promotion de Pinocchio, il soutenait l'Académie mexicaine du cinéma, qui menace de suspendre la cérémonie 2023 des Ariels, l'équivalent des Oscars au Mexique, faute de soutien de l'Etat.

Guillermo del Toro a même proposé de payer de sa poche les statuettes remises chaque années aux meilleurs films, aux meilleurs acteurs…

"C'est un collègue généreux", se félicite la présidente de l'Académie Leticia Huijara, qui préfère cependant la voie d'un accord avec l'Etat, mais "à ce jour, la convocation des Ariels est reportée", a-t-elle confirmé à l'AFP.

Toutes ces critiques laissent de marbre Maria Novaro, la directrice générale de l'Imcine (Institut mexicain de cinématographie), le bras armé de l'Etat mexicain dans l'industrie du septième art.

"Del Toro dit qu'il n'y a plus de cinéma mexicain l'année où il n'y a jamais eu autant de productions", lance-t-elle, en parlant d'un "record" de 256 films en 2021.

"Et 56% ont reçu l'appui d'argent public. L'Imcine consacre 900 millions de pesos par an (45 millions de dollars) au financement du cinéma mexicain", insiste l'auteure de Danzon qui avait connu un certain succès à Cannes dans les années 90. "C'est très bien que Netflix produise beaucoup de contenus au Mexique. Mais ça ne remplace pas ce que fait l'Imcine".

Le cinéma mexicain s'est décentralisé et diversifié, poursuit Maria Novaro, à l'unisson des priorités affichées par le président Andres Manuel Lopez Obrador en faveur des plus pauvres et des peuples originaires.

Il existe depuis 2019 "une stimulation du cinéma indigène et des Afro-descendants. Avec ce programme, nous avons en production 56 films".

"Des films commencent à sortir et racontent la migration depuis le point de vue du propre indigène migrant", dit-elle.

Problème: il est difficile de voir des films mexicains au Mexique. "Avec le traité de libre-échange (nord-américain), la loi a réduit à 10%" le pourcentage de films nationaux que les distributeurs doivent programmer dans les salles au Mexique.

Une des conséquences des politiques "néo-libérales", peste Maria Novaro, dans le même registre que le président Lopez Obrador. Et si le vrai problème était cette absence "d'exception culturelle", plus que le coût des statuettes de la cérémonie des Ariels?