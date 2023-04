Du rêve au bad trip : le cannabis n’est pas toujours la poule aux œufs d’or espérée au Canada

L’espoir de survie de leur compagnie est aujourd’hui très faible selon Rita et Mark. Sur les huit personnes employées au départ, "un certain nombre" a déjà dû faire ses valises. On ne connaîtra pas le nombre exact, mais on peut le voir aux crochets pour pendre ses vêtements de ville qui portent chacun un prénom dans le couloir, mais qui sont désormais presque tous désespérément vides. "Ce n’est pas quelque chose de beau à dire, mais notre seul espoir aujourd’hui c’est que les autres compagnies qui produisent du cannabis au Canada meurent plus vite que nous, si on veut avoir une chance de nous maintenir. En espérant qu’à ce moment-là le marché aura atteint son équilibre en matière de demande et d’offre et que, donc, on pourra enfin faire des bénéfices. Mais c’est un pari risqué. Selon nos informations, environ la moitié des entreprises qui se sont lancées depuis 2018 ont déjà coulé. Nous avons des amis et des proches qui ont investi en masse avec nous dans ce projet. Nous avons déjà investi et injecté plusieurs millions de dollars canadiens" (ils refusent de dévoiler le montant exact).

Selon nos informations, environ la moitié des entreprises qui se sont lancées depuis 2018 ont déjà coulé.

"Les autorités pourraient nous aider par exemple en réduisant les taxes ou nous donnant une licence pour faire d’autres produits à base de cannabis. On pourrait aussi exporter vers d’autres pays. Mais là aussi il faut des licences qui sont très difficiles, voire impossibles à avoir. On mise aussi sur un champignon, le chaga, dont on a découvert avec l’aide d’une université locale qu’il pourrait aider à améliorer les rendements dans la croissance des plantes. Mais c’est marginal. On est désespéré. On ne sait vraiment pas encore combien de temps on pourra rester ouverts".