Du rêve à la réalité : 4 jeunes artistes belges performeront aux Ardentes

"Dans ma jeune carrière, les Ardentes c’est un petit rayon de soleil. Un clin d’œil pour me dire de continuer à travailler". Si MHO a cette mentalité, c’est parce qu’auparavant, elle n’a pas été soutenue musicalement. Mais maintenant qu’elle est de nouveau en scelle, rien ne semble pouvoir l’arrêter : "Aujourd’hui, c’est une revanche. Mon essence, elle a envie de ça depuis toujours et ça a été une souffrance de mettre de côté la musique. Je prends la musique comme un jeu pour éviter la pression, pourtant, j’ai jamais autant travaillé de ma vie", confie-t-elle.

Ce travail se ressent quand MHO est on stage. Elle a déjà écumé pas mal de scènes depuis juin 2022, mais le festival liégeois est l’occasion rêvée pour elle de se dépasser. Entre discours puissants et gestuelle qui fait mouche, le show est fort. Kaer, qui les accompagne pour la préparation scénique est là pour perfectionner les points forts des vainqueurs. Il explique : "On va travailler avec chacun des lauréats sur plein d’éléments qui constituent le renforcement, c’est-à-dire, ce qui fonctionne avec les artistes. Le but, c’est de captiver l’attention et le regard du début du show, jusqu’à la fin. Mon travail en fait, c’est d’être un public professionnel !"

Ce projet émerge de beaucoup de colère vis-à-vis de la société

Un EP devrait sortir quelques mois après la prestation de MHO aux Ardentes. "J’arrive dans une période de transition. Ce projet émerge de beaucoup de colère vis-à-vis de la société et de comment je me suis sentie traitée en tant que femme. J’ai envie que le public voit ça comme une prise de position, mais aussi comme un espoir. En Europe, on a la chance de pouvoir s’exprimer sur ce genre de sujets". Kaer et le jury composé d’un membre du Reflektor et du festival avaient à cœur de respecter la parité dans la sélection des vainqueurs.