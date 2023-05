Du retard dans les travaux de rénovation au Botanique

L’Orangerie et la Rotonde, deux salles de concerts du Botanique, le centre culturel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, doivent être refaites. Les travaux auraient dû commencer cet été, mais ce ne sera pas le cas. Le Botanique n’a finalement pas obtenu les permis nécessaires, notamment à cause de deux arbres.

Le blocage porte principalement sur l’Orangerie. La disposition de la salle va être complètement revue, la scène va changer de côté, avec une vue sur le parc et une augmentation significative de sa capacité. En effet, l’Orangerie doit passer de 700 à plus de 1000 spectateurs, mais le projet a reçu plusieurs avis négatifs de la commission royale des monuments et sites, comme l’explique Michel Verbruggen, directeur général adjoint du Botanique.

" On a un souci avec deux arbres qui doivent être abattus, ce ne sont pas des arbres remarquables mais il y a une discussion là-dessus. En plus d’autres petits soucis, qui sont réglés maintenant au niveau des sorties de secours, des propositions ont été faites. On attend avec impatience ce permis pour pouvoir commencer au plus vite les travaux "

Le Botanique a déjà revu son agenda. Sous réserve de l’obtention des permis, le Planning actuel, précise Michel Verbruggen, vise le début des travaux de la rotonde en janvier 2024, " La nouvelle sale serait alors disponible à partir d’octobre 2024, et pour l’Orangerie, les travaux devraient pouvoir commencer en juillet 2024 et la nouvelle Orangerie serait alors opérationnelle en septembre 2025"

Les deux chantiers sont estimés au total à un peu plus de 3 millions d’euros.