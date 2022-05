Du reiki à l’hôpital pour soulager les patients atteints du cancer

Avec le reiki, il y aurait un échange énergétique qui s’installe. On y croit ou on n’y croit pas. Mais au sein du CHwapi, de plus en plus de patients se laissent convaincre par une séance. Allongé sur la table de soins, Eric en fait un passage obligatoire après son traitement. " Tant que je suis ici c’est un moment où je ne pense pas à ma maladie. Ça me détend ", confie-t-il.

Chaque jour, les bénévoles reiki sont présents. Ils se relayent auprès de ceux qui le souhaitent. Quand ils ne sont pas dans le service oncologie, ils se déplacent aux soins palliatifs. A chaque fois la démarche est la même : proposer au minimum un moment de relaxation. " On aide les patients à trouver ce lâcher-prise qui leur permet de passer à travers ou de passer au-delà des souffrances qui sont inhérentes à leur parcours médical, reprend Benoît Urbain. On n’a pas d’autre prétention que celle-là, mais visiblement le bien-être est là. Et on est heureux de savoir que ça fonctionne. "