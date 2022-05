Du reiki à l’hôpital pour offrir du bien-être aux patients atteints du cancer

Dans sa blouse blanche de soignante, l’infirmière responsable du service oncologie Caroline Konieczny voit la présence des bénévoles reiki comme un plus dans l’accompagnement des malades. " Les bienfaits sont parfois même visibles dès la fin de la séance, explique-t-elle. Le patient a pu rentrer dans un sommeil, il a peut-être moins de douleurs. Même si nous restons avant tout focalisés sur les soins conventionnels, l’un n’empêche pas l’autre. On peut toujours apporter du bien-être au patient en même temps. " Et le contrat est clair entre soignants et bénévoles, chacun reste à sa place. Benoît Urbain et son équipe se définissant simplement comme des accompagnateurs de bien-être.

Les patients convaincus penseront peut-être que ces bénévoles ont un don. Benoît Urbain n’est pas de cet avis. " Il ne faut pas de don pour pratiquer le reiki. Ou bien nous l’avons tous. Le toucher magique du reiki tout le monde le connaît, tout le monde a entendu parler du bisou magique de maman ou de souffler sur un bobo. Et ça marche ! Qu’est-ce qui s’est passé ? C’est juste mental ? Ou bien il y a quelque chose qui ne s’explique pas. Ce qui compte c’est le résultat. L’enfant se sent mieux, le patient se sent mieux. ", conclut-il.