Du potage local et gratuit à la récréation dans les écoles : le projet prend de l'ampleur

Le potage est préparé par une entreprise de formation par le travail implantée à la caserne Fonck. "Nous achetons les légumes chez les petits producteurs de la région liégeoise" précise Philippe Balbourg, directeur de l'ASBL Échafaudage, "les légumes arrivent ici et sont transformés à 6 heures du matin par les stagiaires encadrés par les formateurs et les formatrices diplômés de l'école d'hôtellerie, et puis quand les légumes sont traités en potage, ils sont envoyés vers les écoles." A Liège, avant 09h30, la livraison s'effectue avec des vélos cargo.