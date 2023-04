Du porno accessible aux enfants sur Kindle ? Amazon se fait gronder par Apple et Alphabet

Apple et Alphabet (ex-Google) ont découvert des photos sexuellement explicites au sein de livres électroniques distribués par Amazon sur sa plateforme Kindle. Du contenu pour adulte qui pouvait donc être consulté par des enfants sur l'application Kindle pour smartphones.

Selon Reuters, il était possible de télécharger et des e-books aux titres plutôt clairs : "75 hot fully nude photos of a young blonde" (75 photos chaudes et entièrement nues d'une jeune blonde) ou "Real Erotica : Amateur Naked Girls - Vol. 4". Certains ouvrages ne contenant pas uniquement des photos de femmes dénudées, mais également des photos de femmes et d’hommes se livrant à des actes sexuels.

Pire encore : ces livres électroniques étaient disponibles gratuitement au sein de l’abonnement Amazon Kindle Unlimited, sorte de Netflix de l’e-book, qui propose une sélection de romans pour 10 dollars par mois.

"Nous nous engageons à offrir à nos clients et à leurs familles une expérience d'achat et de lecture sûre et nous prenons ce genre de problème au sérieux", a déclaré Amazon dans un communiqué transmis à Reuters. "Nous examinons toutes les informations disponibles et prendrons des mesures en fonction de nos conclusions."

Apple et Alphabet ont également réagi. La marque à la pomme explique avoir "fait part de ces préoccupations au développeur et nous travaillons avec lui pour veiller à ce que son application soit conforme à nos directives." Même son de cloche du côté de Google : "Google Play n'autorise pas les applications qui contiennent ou promeuvent des contenus sexuels et nous avons été en contact avec le développeur à ce sujet."