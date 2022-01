En 2022, elle l'a décidé, Joelle va changer. Elle va arrêter la tauromachie et elle va essayer de ne plus faire peur aux personnes qu'elle croise dans la rue. Le saviez-vous, il existe une journée mondiale du pop corn. Cela a intrigué Joëlle qui a décrypté ce mot et cette friandise que nous connaissons tous.

Disons le clairement, son analyse a quelque peu dérapé et n'est pas très académique. Mot, expression et usage. Tout y passe. Au premier et au 36ème degré.