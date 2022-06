"Du poison dans chaque bouffée" imprimé sur CHAQUE CIGARETTE : le Canada lance une première mondiale pour combattre le tabagisme chez les jeunes

Chaque cigarette vendue au Canada devrait portera à l’avenir un message d’avertissement en vertu d’un nouveau règlement fédéral visant à lutter contre le tabagisme, en particulier chez les jeunes, a annoncé vendredi le gouvernement.

Il s’agirait d’une première au monde, qui viendrait compléter les messages d’avertissement déjà imprimés sur les boîtes de cigarettes au Canada, un pays où le taux de tabagisme a pourtant fortement chuté au cours des dernières décennies. Mais plus de 20 milliards de cigarettes restent vendues chaque année au Canada, selon la Société canadienne du cancer, et la plupart des 4,7 millions de fumeurs canadiens fument des cigarettes tous les jours. Bien que le vapotage soit plus fréquent chez les jeunes Canadiens, les données de Statistique Canada montrent qu’en 2022, 4% des fumeurs du pays avaient moins de 19 ans.

Les jeunes qui partagent des cigarettes et ne lisent pas les étiquettes des emballages pourraient voir l’avertissement sanitaire sur les cigarettes individuelles, a déclaré Rob Cunningham, analyste principal des politiques à la Société canadienne du cancer.

Santé Canada, l’agence nationale de la santé, propose que l’avertissement " Du poison dans chaque bouffée " soit ainsi imprimé sur le papier à cigarette autour du filtre.

Les chercheurs ont cependant exprimé leur scepticisme quant au fait que les avertissements auraient un réel effet.

Une meilleure façon de réduire le tabagisme chez les jeunes serait de réduire la disponibilité des cigarettes, couramment vendues dans les petits commerces et stations-service du Canada, et d’augmenter les taxes sur celles-ci, a déclaré Robert Schwartz, directeur général de l’Unité de recherche sur le tabac de l’Ontario.