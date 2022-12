Du plomb dans le chocolat, vraiment ?

A quelques jours du réveillon de Noël, c'est une publication qui fait l'effet d'une bombe aux Etats-Unis. La référence des associations de consommateurs, Consumer Reports, révèle avoir détecté des métaux lourds dans un échantillon de 28 tablettes de chocolat noir. Alors que cette variété de cacao bénéficie d'une meilleure image nutritionnelle en raison de sa richesse en antioxydants et de sa plus faible teneur en sucre par rapport au chocolat au lait, les analyses ont mis en évidence la présence de plomb et de cadmium. Ce sont les doses limites recommandées par l'Etat de Californie qui ont été retenues comme référence pour juger si un produit contenait trop de métaux lourds.

Or une exposition prolongée au plomb ou au cadmium, même en petites quantités, peut entraîner des problèmes de développement du cerveau.

Les jeunes enfants et les femmes enceintes font partie des personnes à risques. Mais tout le monde est concerné. "Une exposition fréquente au plomb chez les adultes, par exemple, peut entraîner des problèmes du système nerveux, de l'hypertension, une suppression du système immunitaire, des lésions rénales et des problèmes de reproduction", souligne le Consumer Report par la voix de son chercheur en sécurité alimentaire.