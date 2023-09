Du plateau de Quotidien à la télé néerlandaise : le "pipigate" de Van Quickenborne moqué chez nos voisins

L'affaire du "pipigate" a également fait des échos aux Pays-Bas. Lors du "Avondshow", un talk show d'actualité satirique de la chaîne publique NPO, le présentateur Arjen Lubach a présenté au public hollandais Vincent Van Quickenborne : "Il est ministre de la Justice et de la mer du Nord, quelle association ! Bientôt nous verrons, Juliette Brieckebroecke, ministre de la Défense et du Fromage (rires)". Revenant sur l'affaire, le comique hollandais n'a évidemment pas manqué de faire référence au célèbre Manneken-Pis : "On peut voir Van Quickenborne imiter le fait d'uriner en riant. Je n'ai vu qu'un seul Belge uriner de ma vie. C'était un tout petit gars tout nu et il ne bougeait pas du tout (rires)".