Du personnel de la centrale de Tchernobyl pris en otage, selon la Maison Blanche

"Cette prise d'otage illégale et dangereuse, qui peut suspendre les services de routine nécessaires pour maintenir et protéger les déchets nucléaires, est évidemment incroyablement alarmante et inquiétante", a ajouté la porte-parole. Elle a ajouté que Washington "le condamnait et exigeait la libération" des otages.

Après la prise de contrôle russe de la centrale de Tchernobyl, l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a dit suivre "la situation avec grande inquiétude".