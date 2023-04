Du paysagiste au designer floral : le secteur vert recrute !

Le jardinage est une activité très populaire dans le monde entier. Mais saviez-vous qu’il existe une grande variété de métiers qui tournent autour du jardin ? Jardinier, horticulteur, grimpeur élagueur, jardinier spécialisé en très grande surface de gazon, tronçonneur, maraîcher, cueilleur de fruit, fleuriste, …

Si vous avez une passion pour les plantes et la nature, pourquoi ne pas envisager une carrière dans l’un de ces métiers ? Vous devrez aimer travailler en extérieur et avoir une assez bonne condition physique.

Il y a plus de 380 offres d’emploi pour la Wallonie dont près de 120 en Hainaut et plus de 40 dans l’arrondissement de Charleroi.

Explications de Catherine Roger, experte en communication au Forem, au micro de Simon Gérard, journaliste, dans Charleroi Matin avec Alain Simons.