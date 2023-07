Du Pas-de-Calais à la Bretagne, les nouvelles destinations tendances pour bronzer sans suffoquer.

Au cours des deux premières semaines de ce mois de juillet, les recherches de locations de vacances sur Abritel.fr ont augmenté de 30% en moyenne par rapport à la même période en juin que ce soit en Bretagne, sur les côtes de la Manche et dans le Pas-de-Calais. Selon ce pionnier de la maison de vacances, on recherche désormais davantage d'hébergements dans les départements du Pas-de-Calais et dans le Finistère que dans le Var.

Les températures plus agréables du quart nord-ouest de l'Hexagone ne constituent pas l'unique raison de son plébiscite par les vacanciers. Il faut aussi corréler ce nouveau choix de séjour aux prix plus abordables que dans le sud. Dans un contexte d'inflation, c'est un paramètre à ne pas négliger pour comprendre cette tendance. Selon les estimations d'Abritel, le différentiel de prix avec le sud peut être de 30 à 50% moins cher en juillet et août.