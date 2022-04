Du parc Duden au parc du Bempt : un nouveau stade pour l’Union ?

"Pour moi, ce qui est important, c’est la sécurité et le bien-être des Forestoises et des Forestois", pose Mariam El Hamidine (Ecolo), bourgmestre faisant fonction. "Alors, oui, il y a l’envie et l’avis de l’Union, mais l’avis de la commune de Forest est aussi important. Je dois avoir des réponses à toutes mes questions pour aller dans un sens ou dans l’autre."

Certains oublient qu’une partie du stade et le parc sont classés

La commune de Forest renvoie donc le club à ses chères études et aimerait que l’Union investigue plus la possibilité d’agrandir le stade actuel. Une option à laquelle ne croit pas trop ni le club, ni Charles Picqué (PS), le bourgmestre de Saint-Gilles, commune qui assure pour des raisons historiques la gestion du stade Marien, bien qu’il se situe à Forest.

"Certains oublient, quand ils disent 'on va construire une tribune de plus, on va s’agrandir', qu’une partie du stade et le parc sont classés", rappelle celui qui fut aussi président de l’Union dans les années 1990. "Toute extension sérieuse du stade supposerait qu’on déclasse une partie du parc. Certains inventent des choses peu vraisemblables. Quelqu’un a par exemple fait une très, très brève étude pour voir si on ne pouvait pas creuser et descendre le terrain. Mais bon, il y a quand même des contraintes. Vous ne pourrez pas aller très loin et faire de la géologie, hein ! Quelques extensions sont envisageables, mais ça ne dépasserait jamais les 10 à 12.000 places. De toutes les possibilités envisagées, je pense que la plaine du Bempt est la meilleure solution", conclut Charles Picqué.