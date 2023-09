Du nucléaire durable, vraiment ? L'intérêt des réacteurs à neutrons rapides de 4e génération

Pour la scientifique Claire Kerboul, "si l’on s’accroche à prolonger des réacteurs de 2e ou 3e génération, à neutrons lents, qui utilisent l’Uranium 235 (plutôt que d’investir dans ceux de 4e génération à neutrons rapides et l’Uranium 238), des problèmes d’approvisionnement surviendront vers 2050 et le nucléaire s’arrêtera. De plus, comme on aura épuisé les matières fissibles, l’Uranium 235 étant le seul noyau fissible disponible sur terre, on ne sera plus capable d’avoir une réaction en chaîne entretenue".

Au niveau mondial, plusieurs pays ont un programme développé ou en cours de développement pour des réacteurs à réactions rapides tel la Russie, le Japon (partenaire de la France avant son abandon), le Canada, les États-Unis, la Chine ou l’Inde.

Son livre est pour les personnes de bonnes volontés, curieuses, éclairées qui ont envie de comprendre. Il y a, selon elle, un travail à faire sur l’ignorance tant au sein des administrations que des états-majors, ainsi qu’auprès des écologistes politiques qui ne veulent pas entendre parler du nucléaire durable. Les médias ont aussi un rôle à jouer dans la manière dont ils parlent du nucléaire.

