Ce n’est pas la première fois que l’avenir de System of a Down est évoqué. C’est en 2020 que System Of A Down sortait sa première composition en 15 ans, un double single intitulé " Protect The Land " et " Genocidal Humanoidz " à vocation caritative pour lever des fonds au profit des victimes "d’une guerre terrible et grave perpétrée contre [leurs] patries culturelles", comprenez l’Arménie.

Moins d’une semaine plus tard, plus de 600.000$ avaient été récoltés et reversés, comme promis, au Armenia Fund, qui vient en aide aux personnes dans le besoin dans l’Artsakh et en Arménie.