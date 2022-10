Du nouveau au Musée Royal de l'Armée à Bruxelles

Dans quelques jours, les visiteurs du Musée Royal de l’Armée de Bruxelles pourront à nouveau circuler dans la salle des Armes et des Armures. Celle-ci était partiellement fermée au public pendant 12 ans. Une rénovation qui propose désormais plus de 700 pièces à découvrir grâce à un parcours chronologique et thématique. La conservatrice du Musée, Sandrine Smets raconte vouloir pousser les visiteurs à la réflexion.