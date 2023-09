Du niveau des Temptations, The Esquires ne rencontreront pas le même succès

Ils auraient dû connaître un succès similaire aux Temptations grâce à leurs harmonies vocales, hélas… Perdons-nous dans les méandres du catalogue de Bunky Records. Direction Windy City, alias Chicago, siège de ce label discographique actif pendant une dizaine d’années et fondé par Bill Sheppard, surnommé Bunky, ex-chanteur de doo wop reconverti dans la production et le management d’artistes.

La petite filiale du label Scepter va accueillir, entre 1967 et 1969, le groupe The Esquires, et ne publiera pas moins de 14 singles de cette formation, qui aurait pu connaître un succès assez similaire à celui des Temptations. Malheureusement, le destin en décidera autrement !

Baptisé, dès leur formation en 1957, Betty Moorer And The Esquires, le groupe familial se renomme simplement The Esquires après le départ de Betty Moorer. Les frères Gilbert et Alvis prennent les commandes et recrutent de nouveaux membres. Le groupe quitte le Wisconsin pour l’Illinois, s’installe à Chicago et auditionne pour Curtis Mayfield qui n’est pas intéressé. Sans se décourager, le groupe tente de signer un contrat avec le label Constellation, mais ce dernier fait faillite en 1966. The Esqires débarque chez Bunky et remporte un premier succès avec ''Get on Up''.