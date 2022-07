Du Nieuwsblad à Rocamadour : Cinq mois d'exception pour Wout van Aert, le nouveau patron du peloton

Depuis qu'il a rejoint l'équipe Jumbo Visma en 2019 et qu'il a - un peu - mis de côté le cyclocross pour se consacrer pleinement à la route, Wout van Aert a gravi un à un les échelons qui l'ont mené jusqu'au sommet du cyclisme mondial.

Avec huit victoires à son actif en 2022, WVA fait aussi bien qu'à pareille époque en 2021. L'année dernière, il avait terminé la saison avec treize succès, mais les cinq derniers, c'est sur le Tour de Grande-Bretagne qu'il était allé les glaner.

En plus des victoires (et de la manière !), il y a également les places d'honneur. Et là aussi, le coureur le plus complet au monde a fait très fort depuis ses premiers coups de pédale enregistrés en début de saison sur les routes du Nieuwsblad le 26 février dernier...

Wout van Aert en 2022, c'est 43 jours de compétition, 22 podiums (plus de 50% !) dont huit victoires, le port du maillot jaune et le classement du maillot vert sur toutes les courses à étapes disputées (Paris-Nice, Critérium du Dauphiné et Tour de France).