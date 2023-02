Il y a tout pile 2 ans, le duo electro connu dans le monde entier nous disait au revoir dans une vidéo incroyable intitulée "Epilogue". Aujourd’hui, il est de retour avec une surprise : la réédition de "Random Access Memories" avec des inédits.

"Random Access Memories" reviendra sous la forme d’un coffret composé de 3 vinyles et une affiche de "Lose Yourself To Dance". On retrouvera bien sûr les morceaux marquants de l’album avec ses collaborations incroyables (Pharrell Williams, Nile Rodgers…) et 35 minutes de musique inédite issue de démos et sessions studio répartie sur 9 pistes.

Dans une vidéo sur les réseaux sociaux, le duo emblématique a diffusé la nouvelle track list.