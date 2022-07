Du mouvement à Anderlecht : Michel Vlap transféré à Twente, Josh Cullen vers Burnley

Le Néerlandais Michel Vlap prolonge son aventure au FC Twente. Le milieu de terrain quitte le Sporting d’Anderlecht à titre définitif pour s’engager avec le club dans lequel il a passé la saison dernière en prêt. Michel Vlap n’avait d'ailleurs pas été sélectionné par Felice Mazzu pour le match amical remporté samedi contre Roda JC (6-0).

Un montant de 2 millions d’euros a été évoqué pour boucler cette transaction, selon Het Nieuwsblad. Les Mauves ne récupéreraient donc pas les 7 millions déboursés à l’été 2019 pour faire venir Michel Vlap d’Heerenveen. Le Néerlandais aura porté le maillot du Sporting durant 1 saison et demi, avant d’enchaîner deux prêts consécutifs à Arminia Bielefeld (7 matchs, 1 but, 1 assist) puis au FC Twente (36 matchs, 5 buts, 2 assists).

Avec Anderlecht, le Néerlandais n’aura jamais vraiment réussi à s’imposer en patron, en tant que milieu offensif. Sa première saison pouvait sembler correcte (25 matchs, 10 buts et 3 assists) malgré le naufrage des Anderlechtois qui avaient terminé à une triste 8e place, au moment de l'arrêt forcé par le Covid. S’en étaient suivis alors six petits mois où le joueur originaire de la Frise n’a pas marqué les esprits en restant muet face au but.