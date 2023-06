Du mobilier classé du Palais Stoclet a-t-il quitté l’avenue de Tervuren pour être mis en vente ?

Or la maison de vente Wooleys and Wallis propose de venir voir ce service dans sa galerie à Salisbury au sud-ouest de Londres. "Par rapport au patrimoine classé, ce serait un précédent très fâcheux. Il faut savoir que les procédures de classement du mobilier ont commencé en 2005 parce qu’il y avait un risque de vente et donc de fuite d’œuvres d’art hors du territoire. C’est pour contrer ces fuites de ce patrimoine exceptionnel que le classement du mobilier a été pris. Avant ce classement, on sait que d’autres pièces appartenant à la collection Stoclet ont été mises en vente assez régulièrement qu’il s’agisse de dragons chinois, d’estampes japonaises ou de pièces africaines et océaniennes ".

Reste à la direction du patrimoine à vérifier si ce service n’est pas un service similaire qui aurait été sorti du Palais avant le classement du mobilier en 2006. Contactée par la direction du Patrimoine, la maison de vente et la société familiale (compagnie SAS) propriétaire du bâtiment affirme que le service provient bien du Palais Stoclet mais n’est pas visé par l’arrêté de classement car il serait issu de la succession d’une branche de la famille qui n’est plus propriétaire. L’administration attend maintenant des preuves de ce qui est avancé. Ce qui est sûr, c’est que les documents douaniers n’ont pas été fournis alors que l’on se trouve hors de l’Union européenne. Le seuil de valeur pour l’exportation est fixé à 50.000 euros. Un seuil qui est très largement dépassé avec les différentes pièces mises en vente.