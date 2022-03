Du miscanthus comme solution innovante pour améliorer la qualité de l’eau

"Le miscanthus peut être valorisé sous deux formes, poursuit notre interlocuteur. Soit comme paillage horticole : de plus en plus de communes voire de particuliers achètent ce genre de paillage en jardinerie. Soit comme biocombustible, dans des collectivités. Typiquement, le miscanthus produit ici alimentera la chaudière d’un home pour personnes âgées."

Enfin, à Houtain-le-Val, les bandes de miscanthus sont couplées à des mesures dites “agro-environnementales". A savoir la plantation d'herbe et de fleurs qui ne nécessitent pas non plus de traitement chimique et préservent également la qualité de l'eau. Pour ces plantations aussi les agriculteurs ont reçu des subventions.

Précisons enfin que ces deux types de plantation permettent aussi de ralentir le flux de l'eau et de favoriser son infiltration. Et donc, in fine, de lutter contre les inondations et les coulées de boue.