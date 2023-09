Du miel, du vrai… et surtout de la biodiversité

Son miel, Augustin n’en n’a pas fait un objectif de rentabilité, une activité économique : il le partage avec sa famille, ses amis, ses voisins. Et ils ont bien de la chance ! Car si vous vous mettez en tête d’acheter du miel dans les grands circuits de distribution, sachez que la déconvenue risque d’être grande. La demande mondiale est telle qu’il est tout simplement impossible d’y satisfaire. Et pourtant, on le fait. Autant dire que le miel qui se trouve sur le marché, à bon marché, a beaucoup de chance de ne pas être du miel mais plutôt du sirop de glucose et autre, aromatisé, parfumé : du faux miel, ou au mieux, du miel frelaté. En Europe, nous en importons beaucoup.

Tellement que la commission européenne s’en est inquiétée et a exigé des contrôles. La sentence est claire : 46% des miels que nous importons sont frelatés. Ils viennent de Chine, de Turquie et d’ailleurs mais vous n’en savez rien. Sauf à regarder d’un peu près les initiales imprimées à côté de la date de péremption de votre produit (RPC pour la Chine, par exemple), impossible d’identifier la provenance de ces miels passés entre les mains expertes du packaging créé par l'industrie agro-alimentaire. Allez, et si on était plus malin que ça ? Si on cherchait dans notre environnement un vrai apiculteur ? Et si on lui rendait service en ne tondons pas notre pelouse en mai ? Et si on choisissait une plante mellifère pour notre jardin, notre balcon ou notre espace public ?