Du Mexique en Belgique avec Osvaldo Hernandez Napoles & Guillaume Hansart !

Flemar, c’est 3 amis qui se sont lancés dans un projet dingue. Nassim vit en chaise roulante depuis son adolescence. Vivre assit gène la circulation sanguine et il avait souvent froid aux pieds. De retour d’un voyage au Pérou, Guillaume lui a rapporté une paire de chaussons en laine d’alpaga qu’il avait fait faire par des artisans. Nassim était trop content et n’avait plus froid aux pieds ! Du coup, ils ont monté une entreprise pour que d’autres en profitent.