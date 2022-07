Du Mexique aux Etats-Unis, l’enfer des remorques de camions : des migrants témoignent

José Mario et sa famille ont traversé une partie du Mexique pendant 18 heures dans la remorque d’un camion en route vers les Etats-Unis, la même odyssée qui a coûté la vie à 53 migrants près de San Antonio.

Mexicaines et Centro-Américaines, les victimes du Texas ont été retrouvées lundi asphyxiées et déshydratées à l’intérieur d’un poids lourd après une journée de fortes chaleurs avec des températures proches des 40 degrés.

Pour aller de Mexico à la frontière, José Mario, Hondurien de 48 ans, et sa famille ont enduré eux aussi des conditions extrêmes.

Avec sa femme et ses trois enfants de huit, six et deux ans, ils ont été entassés avec une centaine de personnes dans la remorque d’un frigorifique.

J’ai mis deux pantalons à mes enfants

"C’était très froid", raconte le commerçant qui a dû fuir le 20 mai la violence dans son pays où il a été blessé au bras par des assaillants armés.

"J’ai mis deux pantalons à mes enfants, trois chemises, et une couette pour les protéger. Ils ont dormi, ils n’ont pas vu le trajet passer", raconte-t-il.